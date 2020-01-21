Кулеба: Лучше упрощение таможенных процедур с ЕС, чем союз

Украина больше не претендует на таможенный союз с ЕС

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина больше не претендует на создание таможенного союза с Евросоюзом. Об этом он сказал во время публичной дискуссии "Амбиции Украины в отношениях с ЕС в 2020 году", сообщило "РБК-Украина".

По его словам, Украина взамен рассчитывает на упрощение таможенных процедур.

"Мы отказались от идеи вхождения в таможенный союз, но хотим максимально упростить все таможенные процедуры, интегрировать Украину в максимальное количество форматов, которые будут способствовать прохождению товаров через таможенную границу", – сказал он.

Прежде всего это будет касаться авторизованных экономических операторов на основе законаа, принятого парламентом в конце прошлого года.

По словам Кулебы, вопросы таможенных процедур Украина будет отстаивать в ходе заседания Совета ассоциации, которое состоится в Брюсселе 28 января.

По данным Госстата, за январь-ноябрь 2019-го экспорт товаров составил $45963 млн, или 106,3% по сравнению с январем-ноябрем 2018-го. Импорт – $55337 млн, или 106,2%. Отрицательное сальдо составило $9374 млн (за январь-ноябрь 2018-го оно также отрицательное – $8870 млн).

Как ранее сообщал Фокус:

Украина и НАТО согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе "Нерушимая устойчивость-2020".

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в рамках миссии НАТО согласна отправить 20 военнослужащих в Ирак, после возобновления работы миссии в регионе.