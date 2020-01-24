Гончарук расставил все точки над "і" по УЗ и Deutsche Bahn

Премьер говорит, что будущее соглашение с DB может быть "наполнено многими смыслами"

Соглашение о стратегическом партнерстве с Deutsche Bahn подпишут 5 февраля. Тогда и станут известны все подробности сделки.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Алексей Гончарук, пишет ЭП.

"Расставляю все точки над "і". С этой большой компанией мы ведем переговоры о стратегическом партнерском соглашении. На 5 февраля запланировано подписание дорожной карты", – заявил премьер.

Также Гончарук добавил, что соглашение с DB может быть "наполнено многими смыслами". О подробностях он обещал рассказать после подписания договора.

Среди поводов для заключения соглашения премьер отметил не самое лучшее состояние УЗ, с которым уже нельзя просто так мириться.

Кроме того, бизнес – в частности экспортеры – жалуется на проблемы с вывозом своей продукции в порты. Поэтому, в правительстве надеются, что с DB "Укрзализныця" сможет стать "образцом эффективности".

Как ранее сообщал Фокус:

22 января в швейцарском Давосе на всемирном экономическом форуме Мининфраструктуры подписало с Deutsche Bahn меморандум, предполагающий начало тесного сотрудничества.

Позже премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Украина планирует передать УЗ в управление немецам на 10 лет.

В Deutsche Bahn опровергли слова Гончарука: об управлении "Укрзализныцей" речь не идет. Оператор якобы будет только консультировать УЗ по предпринимательским и техническим вопросам.

23 января стало извечтно, что партнерство УЗ и Deutsche Bahn может включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление "Укрзализныцей" со стороны немецкой компании.