"Продавать собак и хомяков не надо". Нафтогаз обратился к потребителям

В компании говорят, что в госбюджете на субсидии предусмотрено 50 миллиардов гривен

Компания "Нафтогаз Украины" поспешила успокоить украинцев, заявив, что для оплаты счетов за газ не нужно продавать домашних животных. Об этом сообщила пресс-служба компании в Facebook.

Так, в "Нафтогазе" сказали, что семьи, тратящие на коммуналку больше 15-20% семейного дохода, имеют право на государственную субсидию.

"В госбюджете этого года предусмотрено около 50 млрд грн живых денег на частичную оплату платежек для семей, которым сложно оплачивать полную цену. Более 130 млн грн ежедневно, представьте себе эту сумму", – говорится в заявлении.

Также в компании подчеркнула, что удобный сайт о субсидиях teplo.gov.ua сейчас не работает, поэтому рекомендовали украинцам заходить на сайт Минсоцполитики в поисках полезной информации по теме.

"Продавать собак, кошек, хомяков, черепах и других друзей не надо. Надо обращаться за денежной помощью, на которую вы имеете право по закону", – подытожили в компании.

Как ранее сообщал Фокус: