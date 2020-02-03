От сверхурочных до увольнения. Четыре самых спорных статьи закона "О труде"

Принятие нового Трудового кодекса вызвало в государстве нешуточные споры. Правительство внесло на рассмотрение Верховной Рады новый законопроект "О труде". Он значительно разнится с действующим КЗоТом, и тут же попал под жесткую критику профсоюзов. Фокус разбирался, что именно не нравится общественным организациям, и что говорят в правительстве

Незадолго до новогодних праздников в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о труде, разработанный Министерством экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Документ раскритиковали профсоюзные объединения, но и международные организации. Авторов обвиняют в том, что они защищают работодателей, в то время как работники предприятий оказываются практически бесправными.

В Кабмине же считают, что Трудовой кодекс, принятый ещё в 1971 году Верховной Радой УССР, устарел и не соответствует вызовам сегодняшнего дня. Обновлённое законодательство позволит сохранить и расширить социальные права работников, обеспечит равные возможности труда для мужчин и женщин и адаптирует европейские нормы под местные реалии, говорят в Минэкономики.

Вместо льгот – зарплаты

На самом деле, в Верховной Раде зарегистрировали не один законопроект, регулирующий трудовые отношения в государстве, а целых пять. Но больше всего споров и протестов вызвал законопроект №2708. На заседании совместного представительского органа профсоюзов было отмечено, что он предоставляет неограниченные права работодателям и полностью нивелирует права профсоюзов.

Между тем, Галина Третьякова, глава комитета ВР по вопросам социальной политики, на пресс-конференции, посвящённой презентации законопроекта о труде, отметила, что законодательство Украины сейчас предполагает наличие различных прав и социальных льгот, однако почти ничего из этого не работает и люди практически не защищены. По словам депутата, государство должно перейти на новую систему, где на бумаге может быть задекларировано не так много положений, но которая при этом будет в реальности отстаивать права работающих украинцев. "Вместо того, чтобы тратить деньги на льготы, мы можем добиться того, что их будут выплачивать нам в виде заработной платы", - подчеркнула Третьякова.

Действительно, зарегистрированный документ содержит всего 99 статей, тогда как в действующем Трудовом кодексе их 265. Впрочем, у экспертов есть версия, что такое сокращение статей сделано специально для того, чтобы законопроект смог пройти рассмотрение в парламенте по упрощённой процедуре.

Впрочем, объём проекта – не самая большая проблема нового закона. Гораздо больше вопросов вызывает содержание имеющихся статей.

Что не нравится профсоюзам

Зарегистрированный в Раде законопроект заставил объединиться украинские профсоюзные организации, они выступили против документа на Всеукраинском профсоюзном вече, которое прошло в Киеве 16 января. Основные претензии к потенциально новому Трудовому кодексу заключаются в следующем.

"Минималка". Законопроект отменяет государственную гарантию минимальной заработной платы на уровне не ниже прожиточного минимума, а также индексацию зарплат. Это может привести к тому, что правительство сможет бесконтрольно менять размер этих сумм в зависимости от своих потребностей. "Правительство, которое содержит бюджетную сферу, постарается сэкономить на этом", - прокомментировал новые положения Фокусу Григорий Осовой, председатель Федерации профсоюзов Украины. При этом тарифная ставка на предприятиях будет в размере 50% от минимальной зарплаты. "Значит, минимальная будет ниже прожиточного минимума, а тарифная ставка будет ещё меньше. То есть дайте сотруднику 2 тысячи гривен и пусть он работает!" - объясняет глава ФПУ.

Отдых. В то время как в европейских странах идут по пути сокращения рабочей недели, а в Финляндии вводят четырёхдневку, в Украине предлагают сократить обязательные выходные до одного дня вместо двух. Кроме того, новый законопроект предусматривает рабочую неделю "нормальной продолжительности" в 40 часов. Ранее было - не более 40 часов. Что может привести к узаконенным переработкам по неустановленным тарифавм. Также по действующему законодательству работа сверхурочно оплачивается по двойному тарифу. Новый кодекс позволяет платить за неё лишь на 20% больше, чем за труд в обычном графике. Зато отпуск за свой счет увеличится с 15 до 30 календарных дней в году.

Увольнение. Одним из главных пунктов, который вызвал негативные комментарии со стороны экспертов, стала возможность у работодателя увольнять сотрудников без причины. В правительстве же настаивают, что предполагается несколько уровней защиты работника. Во-первых, его об увольнении надо уведомить заранее. Но если сейчас уведомить сотрудника о сокращении надо за 60 дней, то по новым правилам срок предупреждения зависит от того, сколько человек проработал на предприятии. Например, тем, кто трудился от 6 месяцев до пяти лет, об увольнении надо сообщить за 30 дней. Во-вторых, внедряется материальная компенсация за увольнение по инициативе работодателя в размере от 1 до 6 зарплат. По мнению руководства Минэкономики, это лучше, чем, когда работника сокращают по надуманным причинам без каких-либо денежных выплат.

Коллективные договора. По новому законодательству, трудовые договора могут подписываться без участия профсоюзной организации, а представителями коллектива. Григорий Осовой считает, что таким образом правительство просто хочет вывести институт защиты работников за пределы предприятий или вообще отдельных отраслей. "Они говорят, что всё должно решаться самим работником по договорённости с работодателем, - объясняет глава Федерации профсоюзов. – А ушлый работодатель всегда сможет поставить своих представителей коллектива, с которыми потом и будут заключаться эти договора".

Что говорят в правительстве и Европе

В министерстве уверяют, что эти положения нужны там, где профсоюзы не могут защитить работников. "Почему это делается? Потому что не везде есть профсоюзы. Если вы айтишник и работаете на пяти компаниях, у вас может не быть профсоюза, но может быть отраслевая ассоциация. Поэтому надо обновлять и расширять [законодательство]", - в свою очередь поясняет нововведения министр экономики Тимофей Милованов. Критику по этому поводу министр объясняет тем, что профсоюзы боятся конкуренции и поэтому настраивают общественность против реформ.

В то же время ряд международных организаций дали критическую оценку принимаемым документам. В частности, в заявлении Ассамблеи всеевропейского регионального совета говорится о том, что повсеместный переход работников на контрактную форму лишит их всех прав. "Каждый должен будет выторговывать у работодателя условия своей работы и свою зарплату", - считают в организации. Генсек Международной конфедерации профсоюзов Шарон Барроу заявила, что в случае принятия нового закона сверхурочная работа станет нормой в Украине, при этом будет оплачиваться в пять раз меньше, чем сейчас.

Политолог Алексей Якубин уверен, что украинское правительство пытается с помощью нового законодательства вывести профсоюзы из трудовых отношений. "Есть попытка свести всё к индивидуальному взаимодействию работодателя и работника, - рассказал Якубин Фокусу. – Но надо понимать, что работодатель, как правило, всегда сильнее – у него есть ресурсы и возможности влиять [на работников]".

Будущее трудовой книжки

В предлагаемом Трудовом кодексе есть и те изменения, которые ни у кого не вызывают нареканий. Так, в документе есть положение об электронных трудовых книжках. Цифровая форма во многом упростит бюрократические процедуры и процесс оформления на новую работу. Ещё одно важное нововведение – официальное трудоустройство для фрилансеров. Если сейчас работающие на удалёнке чаще всего оказываются вне правового поля и, в случае конфликтных ситуаций, практически не имеют прав для своей защиты от недобросовестного работодателя, то новые нормы позволят им узаконить свои трудовые отношения. Это положение также позволит официально трудоустраиваться, но работать из дома беременным и людям с инвалидностью.