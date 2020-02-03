Спиртовая отрасль готовится к демонополизации

На протяжении почти всего 2019 года в бюджет от акциза на ликеро-водочные изделия поступало стабильно меньше, чем в 2018-ом. Однако в последние два месяца произошел резкий скачок – примерно на 400 млн грн дополнительно за два месяца. Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Что привело к этому прыжку? Сразу несколько факторов. В "Укрспирте", который сейчас готовится к демонополизации, появилось новое руководство (Сергей Блескун). Происходит кадровое обновление в налоговой милиции и других силовых органах. Мы начали взаимодействовать с бизнесом по отработке нелегальных участников (интересно, что все названия и адреса всегда были хорошо известны)", – написал он.

В этом году детенизация рынка должна продолжиться, обещает Дубилет. С одной стороны, должны закончить перезагрузки ключевых органов. С другой – "на борьбу будут брошены технологии – от счетчиков у производителей спирта до электронной акцизной марки".

Поступления в бюджет от акцизного налога на ликеро-водочные изделия

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