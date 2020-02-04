Зеленский назвал будущий закон о рынке земли "самым лояльным"

В пример он поставил то, как рынок земли открывали в Турции

Президент Владимир Зеленский считает, что предлагаемый закон о рынке земли в Украине является наиболее лояльным из существующих в других странах. Об этом он сказал журналистам во вторник во время ознакомления с работой госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" в Укргазбанке, сообщил "Интерфакс-Украина".

"Такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Турция Эрдоган, который мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, правительства, особенно у предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли рынок земли для всех, полностью либерализовали", – пояснил президент.

Зеленский отметил, что в 1991 году после обретения независимости Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, а ВВП – в разы больше.

"Они максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну", – подчеркнул он.

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