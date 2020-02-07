Украина критически нуждается в 50 млрд долларов инвестиций, – Милованов

По словам министра, экономика страны продолжает расти, несмотря на неблагоприятные условия

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что Украина критически нуждается в 50 миллиардах долларов инвестиций. Об этом он написал в Facebook.

По словам министра, инвестиции необходимы прежде всего для создания в Украине новых рабочих мест.

"Нам критически нужны инвестиции и обновление основных средств. Общий объем необходимых инвестиций в страну – 50 млрд долларов. Это позволит создать новые рабочие места и дать украинцам возможность зарабатывать больше", – заявил он.

Он также отметил, что экономика страны продолжала расти на протяжении последнего года, даже несмотря на неблагоприятные условия, включая протекционистскую политику США.

"По итогам года, экономика продолжила расти. Были условия, которые сказались на ее развитии: война на востоке страны, переориентация рынков сбыта, протекционистская политика США, недоинвестированость, высокий уровень износа основных средств", – отметил Милованов.

Он сообщил, что в качестве одной из антикризисных мер, предлагается рассмотреть возможность расширения финансирования программ в размере 20 млрд грн на стимулирование развития транспортной инфраструктуры, программы финансовой поддержки, секторальных программ производства и развитие оборонно-промышленного комплекса.

Как ранее сообщал Фокус:

Министр развития экономики, торговли и земельных ресурсов Тимофей Милованов заявил, что к 2024-му году в Украине планируется создать миллион новых рабочих мест.

Он также сказал, что выступает за легализацию проституции в Украине.