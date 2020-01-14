Милованов обещает создать миллион рабочих мест за четыре года

И срок поиска работы сократить до двух месяцев. И уровень безработицы – до 5%

К 2024-му году Минэкономики по Украине планирует создать миллион новых рабочих мест.

Об этом во время обсуждения законопроекта "О труде" заявил министр экономики Тимофей Милованов, пишет УНИАН.

"У нас план – один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним", – заявил Милованов.

Также в планы министерства входит сокращение срока поиска работы до двух месяцев. Уровень безработицы также хотят снизить до среднеевропейского, т.е. до 5%

Кроме того, Милованов говорит, что половина трудоспособного населения либо работает за рубежом, либо работает неофициально.

По его словам, неофициальное трудоустройство подразумевает незащищенность украинцев трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс как раз и призваны изменить эту традицию.

Ранее Милованов рассказывал, что в новом Трудовом кодексе пропишут более гибкую форму трудовых отношений: будет и аутсорсинг, и аутстаффинг.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в сентябре анонсировала в скором времени внесение в парламент "очень либерального" проекта нового Трудового кодекса.