Милованов обещает создать миллион рабочих мест за четыре года
2020-01-14 17:07:21
И срок поиска работы сократить до двух месяцев. И уровень безработицы – до 5%
К 2024-му году Минэкономики по Украине планирует создать миллион новых рабочих мест.
Об этом во время обсуждения законопроекта "О труде" заявил министр экономики Тимофей Милованов, пишет УНИАН.
"У нас план – один миллион новых рабочих мест. Мы обещали до 2024 года, и мы его выполним", – заявил Милованов.
Также в планы министерства входит сокращение срока поиска работы до двух месяцев. Уровень безработицы также хотят снизить до среднеевропейского, т.е. до 5%
Кроме того, Милованов говорит, что половина трудоспособного населения либо работает за рубежом, либо работает неофициально.
По его словам, неофициальное трудоустройство подразумевает незащищенность украинцев трудовым законодательством. Изменения в Трудовой кодекс как раз и призваны изменить эту традицию.
Ранее Милованов рассказывал, что в новом Трудовом кодексе пропишут более гибкую форму трудовых отношений: будет и аутсорсинг, и аутстаффинг.
Как ранее сообщал Фокус:
- Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа") в сентябре анонсировала в скором времени внесение в парламент "очень либерального" проекта нового Трудового кодекса.
- Нынешний глава Кабмина Алексей Гончарук еще до назначения премьером в интервью Фокусу рассказывал, что уже этой осенью нужно завершить реформу трудовых отношений. По его словам, в Украине часто проще развестись, чем уволить наёмного работника.