Управлением госдолгом будет заниматься специальное ведомство, – Кабмин
2020-02-12 13:31:53
Работать новое агентство начнет не ранее осени этого года
Правительство создало Долговое агентство Украины, которое будет заниматься управлением государственным и гарантированным государством долга. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.
По его словам, создание такого агентства – необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов на обслуживание долгов.
Такая модель управления госдолгом применяется в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции и других странах.
Долговое агентство создается как центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабмином через министра финансов.
Напомним, 14 ноября 2019 Верховная Рада в целом одобрила проект закона, которым в том числе предусматривается создание Долгового агентства.
Планом действий правительства предусмотрено нормативно-правовое обеспечение деятельности Долгового агентства к июлю 2020 года. Регистрация юридического лица запланирована не позднее 1 сентября этого года.
Динамика изменения совокупного госдолга Украины (источник: minfin.com.ua)
Как ранее сообщал Фокус:
- Гончарук поручил главам облгосадминистраций за несколько дней подготовить план с перечнем объектов и дорог, которые будут построены или отремонтированы в рамках программы "Большое строительство".
- Кабмин привязал зарплаты министров к средней зарплате по стране обратился к Набсоветам госкомпаний с просьбой воздержаться от выплат больших премий.
- Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что создание отдельного Министерства спорта не будет эффективным.