В ОП советовались, как сделать на Донбассе "экономический хаб". Начать решили с водоснабжения

В Офисе президента говорят, что на Донбассе есть все для сильной экономики: и природные ресурсы, и кадровый потенциал и логистика

Потенциал Донбасса позволяет создать в этом регионе "экономический хаб".

Об этом на совещании в Офисе президента говорила экспертная группа, которая занимается экономическими проблемами Донбасса.

По словам эксперта по региональному развитию Алексея Стародубова, "экономический потенциал Донбасса по-прежнему остается значительным".

"Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и т.д. Все это есть на подконтрольной части Донбасса", – отметил он.

Поэтому группа уже даже подготовила подготовила методику, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

На совещании обсудили и более конкретные проблемы региона, как, например, вопрос водоснабжения. При этом, вопрос источников водоснабжения эксперты определили как "ключевой".

По результатам встречи были приняты решения по практичесой реализации наработок.

Как ранее сообщал Фокус:

Еще прошлым летом президент Зеленский оценил, во сколько обойдется восстановление Донбасса. По его словам, на все будет необходимо более 10 млрд евро.