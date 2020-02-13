Крупный мировой портовый оператор DP World будет работать в Украине
2020-02-13 17:51:53
В 2019 году компания обработала 71 млн 20 футовых контейнеров. Это в 71 раз больше, чем все украинские порты совокупно
Один из крупнейших мировых портовых операторов DP World теперь контролирует украинский контейнерный терминал TIS Container Terminal Ukraine.
Об этом у себя в Facebook пишет cовладелец TIS Container Terminal Ukraine Андрей Ставницер.
Таким образом, Украина станет уже 51-ой страной, в которой работает DP World. Компания входит в ТОП-3 портовых операторов мира.
В 2019 году компания обработала 71 млн 20 футовых контейнеров. Это в 71 раз больше, чем все украинские порты совокупно.
Компания оперирует 78 морскими терминалами и самым большим индустриальным парком мира Jebel Ali Free Zone (JAFZA).
"Уверен, это начало большого и очень плодотворного сотрудничества. Дух захватывает от возможностей, которые открываются у нас в этом сотрудничестве", – пишет Ставницер.
Как ранее сообщал Фокус:
- Замглавы Нацбанка Дмитрий Сологуб заявил, что приток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2019 году составил $2,5 млрд.
- Но министр экономики Тимофей Милованов все-равно говори, что Украина критически нуждается в $50 млрд инвестиций.