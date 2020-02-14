Мининфраструктуры через суд разблокировало концессию порта Херсон

Ранее суд по иску проигравшей в конкурсе компании заблокировал приказ по процессу концессии. "Но концессию никто и ничто не остановит", – говорит глава министерства Криклий

Мининфраструктуры через суд добилось отмены запрета сдачи порта Херсон в концессию.

Об этом у себя в Facebook пишет министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Министр сообщил, что суд отменил решение Шестого апелляционного суда Киева о приостановке действия прикала о результатах конкурса на концессию.

В конце января в конкурсе на концессию Херсонского порта победила компания "Рисоил-Херсон", которая обязуется инвестировать около 300 млн гривен.

Также премьер Алексей Гончарук уточнял, что "Рисоил" вложит в местную инфраструктуру свыше 18 млн грн.

Кроме "Рисоил-Херсон" в конкурсе участвовали турецкая компания Busserk и украинские "Специальная компания "Морской порт Херсон" и "Укрморпорт".

Уже 3 февраля Шестой апелляционный суд Киева остановил действие приказа Мининфраструктуры по результатам концессионного конкурса. Иск подавала "Специальная компания "Морской порт Херсон".

"Так что концессию никто и ничто не остановит. Мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию", – пишет также Криклий.

Концессия – вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора недвижимости, которая находится в госсобственности.

В результате, инвестор может на платной основе эксплуатировать восстановленный объект, собирая, при этом, доход в свою пользу.

Как ранее сообщал Фокус:

Министерство инфраструктуры совместно с Укрзализныцей планирует передать в концессию центральный железнодорожный вокзал в Киеве.

Также в правительстве разрабатываются проекты концессионных дорог и аэропортов.