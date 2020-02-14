Госстат сообщает о падении экономических настроений в Украине в начале 2020 года
2020-02-14 21:16:48
За весь 2019 год показания индикатора экономических настроений не падали до такой отметки, до которой они опустились в первом квартале 2020-го
Государственная служба статистики рассчитала индикатор экономических настроений (ИЭН) в Украине на первый квартал 2020 года.
Так, в на январь, февраль и март Госстат прогнозирует ИЭН в размере 103%.
Для сравнения, в четвертом квартале прошлого года этот же показатель был равен 113,4%, и за весь 2019-й не опускался ниже 105,5%.
ИЭН состоит из индикаторов деловой уверенности в перерабатывающей промышленности, строительстве, розничной торговле и сфере услуг. К этим индикаторам также досчитывают индикатор потребительской уверенности.
Последний, к слову, упал с -5,8% до -11,4%. Все остальные индикаторы тоже "просели": самое ощутимое падение – в сфере розничной торговли (с 13,7% до 3,7%).
ИЭН рассчитывается с 2017 года. В первом квартале того же года был зафиксирован самый низкий индикатор – 76,9%.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2019 году приток прямых иностранных инвестиций в Украину составил 2,5 млрд долларов. Большая часть из них ушла в реальный сектор экономики.
- Тем не менее, министр экономики Тимофей Милованов заявил, что Украина критически нуждается в 50 миллиардах долларов инвестиций.