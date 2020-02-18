Средний штраф на таможне в январе вырос до 54 тысяч гривен

Показатели за февраль в таможне пообещали обнародовать в начале марта

По итогам января средний размер штрафа по одному делу о нарушении таможенного законодательства вырос в годовом выражении в четыре раза, до 54 тыс. грн. Об этом говорится в официальном сообщении Государственной таможенной службы (ГТС).

В сравнении с январем 2019 года стало в 2,5 раза больше дел с реально изъятыми товарами.

За январь предотвратили 1714 попыток нарушить таможенные правила на 93 млн грн. А по состоянию на 18 февраля, таких случаев уже 2880 на 192 млн грн.

Показатели за февраль в таможне пообещали обнародовать в начале марта.

Руководитель ГТС Максим Нефьодов дополнил эту информацию. "За последние пять месяцев таможенные сборы растут существенно быстрее, чем импорт (мы в среднем берем 26% из суммы импорта), это и есть в цифрах результат борьбы с контрабандой и постепенных изменений таможенного "мотора". Если бы эффективность была такая же, как раньше, мы бы собрали больше не на $170 млн, а на $248 х 26% = $64 млн. Эти дополнительные $106 млн – это и есть прогресс", – написал он.

Как ранее сообщал Фокус: