"Метинвест" Ахметова и Новинского заплатил 10 млн грн за экологический ущерб

Компания выплатила штраф в досудебном порядке

Горно-металлургическая группа "Метинвест" заплатила 10 млн грн компенсации за экологический ущерб, которые были начислены после проверки ее предприятия "Мариупольский металлургический комбинат им.Ильича" (ММК). Об этом сообщил и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов.

"В ходе внеплановой проверки по поручению премьер-министра, было установлено, что ММК нарушает законодательство в сфере обращения с отходами производства", – написал он в Facebook

Государственными инспекторами были начислены убытки на сумму около 10 млн грн, которые предприятие уплатило в полном объеме в досудебном порядке. "Хочу отметить слаженную работу инспекторов и безупречное соблюдение процедур – именно благодаря этому наша претензия даже не оспаривалась", – считает Фирсов.

Хотя у такой покладистости могут быть и иные причины. Конечными бенефициарами "Метинвеста" являются Ринат Ахметов (у него основная часть) и Вадим Новинский. Автор недавней статьи в Financial Times "Украинские олигархи борются за влияние на президента" считает что, расхождение во взглядах президента Владимира Зеленского с Игорем Коломойским позволило Ринату Ахметову стать ближе к главе государства.

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