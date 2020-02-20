Определены новые претенденты на грант в $50 тысяч для стартапов

2020-02-20 18:51:49

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Победителей определят 25 февраля

 

Украинский фонд стартапов объявил восемь новых команд, которые будут бороться за государственное финансирование в размере $50 тыс. (так называемый seed-грант).

Претендентов отобрали 98 экспертов из 500 поданных заявок. Победителей определят 25 февраля.

Отобраны такие стартапы:

  • Allzap – разработчик платформы для создания интернет-магазинов по продаже автозапчастей.
  • LightUponCloud – скоростной сервис синхронизации файлов пользователя.
  • Agrifinance Online – помогает объединить участников сельскохозяйственного рынка Украины (фермеров, инвесторов, трейдеров, дистрибьюторов и страховщиков) на одной платформе.
  • RoboBus – платформа-прицеп, мобильная лаборатория для изучения робототехники.
  • NUWORK – CRM-система управления наймом на начальные позиции и при массовом подборе персонала.
  • GoodZone – сервис для видеозвонков, основная цель которого – объединить людей, независимо от их статуса.
  • HarvesTrack – аппаратные и программные решения для контроля процесса сбора урожая и предупреждению кражи зерна во время уборки.
  • ZALM – продукт в сфере безопасности личных вещей, который позволяет повысить безопасность личного рюкзака путем простой установки гаджета.

На сегодняшний день еще 600 заявок находятся на рассмотрении экспертов, всего в программе зарегистрировалось более 1300 участников.

Напомним, что первые стартапы для получения грантов определили 10 февраля. Ими стали восемь команд, которые получат 9 млн грн от государства.

Как ранее сообщал Фокус:

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