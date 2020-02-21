Из-за коронавируса цена на золото достигла семилетнего максимума

Золото сейчас дорожает одновременно с долларом, что нетипично для финансовых рынков

На торгах 21 февраля цена на золото выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику, сообщает MarketWatch.

Котировки апрельских контрактов на золото на бирже Comex в четверг выросли на 1,2% – до $1643. Это самая высокая цена с февраля 2013 года.

При этом подорожание золота происходит параллельно с повышением курса доллара по отношению к основным валютам, что не типично. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, достиг максимума за три года.

Эксперты считают, что возможным объяснением роста золота в этой ситуации является ожидание того, что центральные банки будут вынуждены вливать в финансовую систему больше ликвидности для управления ситуацией с коронавирусом.

В частности, Национальный банк Китая (центробанк) уже снизил 20 февраля базовую ставку с 4,15% до 4,05% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.

Как ранее сообщал Фокус: