Из-за коронавируса цена на золото достигла семилетнего максимума
2020-02-21 16:39:19
Золото сейчас дорожает одновременно с долларом, что нетипично для финансовых рынков
На торгах 21 февраля цена на золото выросла до максимума за семь лет на фоне опасений инвесторов, связанных с влиянием китайского коронавируса на мировую экономику, сообщает MarketWatch.
Котировки апрельских контрактов на золото на бирже Comex в четверг выросли на 1,2% – до $1643. Это самая высокая цена с февраля 2013 года.
При этом подорожание золота происходит параллельно с повышением курса доллара по отношению к основным валютам, что не типично. Индекс DXY, показывающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, достиг максимума за три года.
Эксперты считают, что возможным объяснением роста золота в этой ситуации является ожидание того, что центральные банки будут вынуждены вливать в финансовую систему больше ликвидности для управления ситуацией с коронавирусом.
В частности, Национальный банк Китая (центробанк) уже снизил 20 февраля базовую ставку с 4,15% до 4,05% годовых. Ставка по пятилетним кредитам была понижена до 4,75% годовых с 4,8%.
Как ранее сообщал Фокус:
- Установленные в разных странах ограничения на авиаперевозки из-за угрозы распространения коронавируса приведут к сокращению мирового пассажиропотока в 2020 году, хотя ранее прогнозировался его рост.
- По состоянию на 21 февраля, число зараженных в результате коронавируса выросло до 76 723 человек, из них в Китае – 75 245. Число погибших – 2247, выздоровели 18 515 человек.
- 30 января Всемирная организация здравоохранения приняла решение объявить глобальную чрезвычайную ситуацию в связи с распространением нового коронавируса за пределы Китая. В ВОЗ считают, что Китай справится со вспышкой, но опасаются, что вирус может попасть в страны со слабой системой здравоохранения.