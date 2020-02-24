Цена на газ для населения в феврале упала на 15%, – "Нафтогаз"

Цена рассчитывается по новой формуле с учетом стоимости в Европе

"Нафтогаз Украины" на февраль 2020 года установил оптовую цену на природный газ для нужд населения, производителей тепла для населения и других потребителей, которым поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

Цена составит 3950 грн за 1 тыс. куб. м (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа). Это на 15% меньше, чем в январе 2020 года, сообщила пресс-служба компании.

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"Эта цена является самой низкой оптовой ценой для населения с апреля 2016 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, на январь оптовая цена на газ для этой же категории потребителей была 4 650 грн, по сравнению с декабрем 2019 года она выросла на 8,7%.

Согласно январскому решению Кабмина, стоимость газа для защищенных потребителей определяется по новой формуле. Она зависит от текущих цен на нидерландском газовом хабе TTF. Сейчас стоимость газа в Европе находится на рекордно низком для текущего сезона уровне.

Как ранее сообщал Фокус: