По словам министра, главным каналом влияния на экономику Украины будет внешняя торговля

Эпидемия коронавируса в Китае будет иметь умеренное влияние на украинскую экономику.

О таком прогнозе сообщил на брифинге министр экономики Тимофей Милованов, пишет Левый берег.

Министр сообщил, что, по разным прогнозам, дальнейшее распространение инфекции может замедлить рост ВВП Китая на 0,5-0,8 процентных пункта по сравнению с прошлым годом, а мировой экономики – 0,1-0,3 п.п.

По его мнению, могут быть более негативные сценарии, если вирус начнет активно распространяться в других странах.

"Тогда это сильно повлияет на путешествия, туризм. Но туризм у нас занимает небольшой процент, поэтому для нас влияние будет несущественным", – сказал Тимофей Милованов.

По его словам, главным каналом влияния на экономику Украины будет внешняя торговля. Эпидемия коронавируса может изменить ее объемы и структуру.

"Мы экспортируем товары в Китай, наш экспорт составляет 45% от ВВП, из них 7,2% от общего объема товаров - это удельный вес украинского экспорта в Китай. Это 2,8% от ВВП. Из этих 7% треть – это руды и концентраты железа. Остальное - это кукуруза, подсолнечное масло. В кукурузе и масле может быть даже повышение поставок. Что может быть с рудой? Может спрос в Китае снизиться, но произойти эффект замещения - если Китай не будет производить металл, то металл будут производить другие страны, включительно с нами", – сказал министр.

По словам министра, потребительские товары, которые сейчас поставляет Китай, Украина сможет заместить или местными, или европейскими; то же касается китайских комплектующих и оборудования.

"Удельный вес импорта товаров из Китая за 19-й год составлял 15% от общего импорта. Самыми главными были диоды и транзисторы, телефонные аппараты и их части, машины автоматической обработки информации, то есть электроника. Все это можно заменить из других стран Азии или Европы", – отметил он.

Милованов резюмировал, что не ожидает существенных проблем для цепочек создаваемой добавочной стоимости, однако может подорожать импорт, что в целом хорошо для экономики, особенно для отечественного производителя.

Как ранее сообщал Фокус:

В Международном валютном фонде считают, что мировая экономика потеряет лишь 0,1% от прогнозируемого роста, если коронавирус не будет распространяться по миру, а Китаю удастся возобновить производство.

Экономика Украины в четвертом квартале 2019 года показала наихудший рост за четыре года.