На 68 объектах в 17 областях уже начаты дорожные работы, – Мининфраструктуры
2020-02-26 19:18:38
Раннему началу работ помогла хорошая погода
Перед Мининфраструктуры в 2020 году стоит задача восстановить минимум 4000 км автомобильных дорог. Благодаря благоприятным погодным условиям на 68 объектах в 17 областях уже начаты дорожные работы. Об этом сообщил "Урядовый портал".
В зависимости от объекта, сейчас проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия, – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Работы, в частности начаты на таких объектах:
- Киевская область
Строительство надземного пешеходного моста на км 43 + 300 автомобильной дороги Н-01 Киев – Знаменка.
- Луганская область
Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск) на участке км 148 + 000 – км 158 + 000
- Львовская область
Реконструкция автомобильной дороги государственного значения Т-14-25 Николаев – Городок – Жовква – К.Бузька – Бобрка км 34 + 000 – км 40 + 738.
Капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи км 38 + 200 – км 53 + 992.
Н-13 Львов – Самбор – Ужгород км 10 + 200 – км 72 + 757.
Как ранее сообщал Фокус:
- "Укравтодор" планирует отказаться от практики "ямочного" ремонта дорог, на котором легче "резать" ресурсы.
- В 2019 году "Укравтодор" собирается подготовить проектную документацию для капитального ремонта трассы М-05 Киев – Одесса в пределах Черкасской области, также начнется проектирование по Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.
- Также в планах автодорожников, совместно с китайской компанией China Road and Bridge Corporation, построить мостовой переход через реку Днепр в Запорожье.