На 68 объектах в 17 областях уже начаты дорожные работы, – Мининфраструктуры

Раннему началу работ помогла хорошая погода

Перед Мининфраструктуры в 2020 году стоит задача восстановить минимум 4000 км автомобильных дорог. Благодаря благоприятным погодным условиям на 68 объектах в 17 областях уже начаты дорожные работы. Об этом сообщил "Урядовый портал".

В зависимости от объекта, сейчас проводятся геодезические и дренажные работы, фрезерование существующего покрытия, – сказал министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Работы, в частности начаты на таких объектах:

Киевская область

Строительство надземного пешеходного моста на км 43 + 300 автомобильной дороги Н-01 Киев – Знаменка.

Луганская область

Н-26 Чугуев – Меловое (через Старобельск) на участке км 148 + 000 – км 158 + 000

Львовская область

Реконструкция автомобильной дороги государственного значения Т-14-25 Николаев – Городок – Жовква – К.Бузька – Бобрка км 34 + 000 – км 40 + 738.

Капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения Т-14-16 Львов – Пустомыты – Меденичи км 38 + 200 – км 53 + 992.

Н-13 Львов – Самбор – Ужгород км 10 + 200 – км 72 + 757.

Как ранее сообщал Фокус: