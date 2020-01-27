DCH Ярославского планирует потратить 100–200 млн на дорожное строительство
2020-01-27 18:10:20
Переговоры с потенциальными партнерами проводятся с лета 2019 года
Владелец группы DCH Александр Ярославский планирует выйти на рынок дорожно-ремонтных работ в 2020 году. Об этом он сказал в кулуарах конференции "Дороги UA 2020", сообщил LIGA.net.
В группе будет создано отдельное подразделение, которое будет курировать строительство дорог.
Ярославский сказал, что сейчас ведутся переговоры с иностранными и украинскими компаниями, которые специализируются на дорожном строительстве. В частности, речь идет о предоставлении техники, которой у DCH нет. Также он допустил, что может быть создано совместное предприятие.
Переговоры с потенциальными партнерами проводятся с лета прошлого года, сейчас они на финальной стадии.
По словам Ярославского, начиная с марта, DCH готова освоить 100–200 млн на дорожном строительстве.
Как ранее сообщал Фокус:
- В ноябре прошлого года Александр Ярославский пообещал президенту Владимиру Зеленскому "решить вопрос" с харьковским Заводом транспортного машиностроения им. Малышева.
- В октябре того же года Ярославский заявил, что готов вложить $100 млн в строительство нового аэропорта в Донецке.