Бізнес у режимі NEVER-STOP

Інновації

Стартапери та досвідчені підприємці знають: немає нічого неважливого у бізнесі, в який ви вкладаєте свій час, кошти й душу. У власній справі немає неважливих дрібниць, вона починається із нюансів, які в очах клієнта свідчитимуть про те, наскільки у вас «усе якісно, серйозно й надовго»

Чи повернетеся ви вдруге до салону, де список косметичних засобів вам роздрукували на випадковому папірчику, закресливши прізвище іншої клієнтки, а не на фірмову бланку? Чи радитимете агенцію, в якій добре розрахували метраж кухонного гарнітуру на замовлення, але не змогли роздрукувати і видати результат на руки, бо забракло паперу? Можливо. Але ці компанії вже понесли репутаційні втрати в очах клієнта й суттєво знизили власний NPS — індекс лояльності споживача, що безпосередньо впливає на прибуток.

Повага до клієнта у малому чи середньому бізнесі й уважність до деталей — два боки однієї медалі. Про це добре знають виробники принтера HP Neverstop Laser, які створили його як оптимальне рішення для бізнесу. На що насамперед зверне увагу користувач? На стильний сучасний дизайн принтера, приємний матовий пластик (до слова, повторно перероблений і екологічний), на те, що кришка відсіку добре захищає документи й механізми від пилу. Одразу кидається в око, що індикатор заправки розміщено на видному місці, й заправляти його дуже зручно кількома рухами, відточеними до автоматизму.

Насправді ж це ще й перший у світі лазерний пристрій від HP із системою безперервної подачі тонера — найкраще рішення для тих, хто хоче друкувати багато й швидко, прагне отримати бездоганну якість без проблем із їх заправкою та викликом «майстрів». Уже при першому знайомстві з HP Neverstop Laser стає зрозуміло, що принтер надзвичайно економний. По-перше, пристрій укомплектовано заправленим тонером на 5 тис. копій. По-друге, вартість оригінальних модулів для заправки абсолютно доступна й — о диво! — співмірна з вартістю неоригінальної заправки. Печатний модуль з барабаном, де збирається відпрацьований тонер, і котрий замінюють після кожних 20 тис. копій, теж заправлений на 5 тис. копій. І це третя вигода.

Користувачі, які тестували принтер, відзначають, що у вартості копій він приблизно на 80% більш економічний, аніж аналогічні лазерні принтери зі звичайними картриджами. Так, першочергово він дорожчий за принтери із картриджами, але за кілька років різниця нівелюється у процесі користування, а вигоду легко обчислити конкретними сумами. До слова, для поповнення можна вибрати два види пристроїв для заправки із тонером — на 2500 і 5000 копій.

Якщо вам не чужі соціальна відповідальність й екологічність бізнесу, ви оберете HP Neverstop Laser ще й як безпечний для здоров’я пристрій. Справа у тому, що заправка принтера проводиться через запатентований «розумний» шлюз, облаштований чіпом. На відміну від тих, хто використовує перезаправлені картриджі, контакти з летючим тонером виключені.

Якщо ви шукаєте справді безпечний, зручний та економний лазерний друк для свого офісу або для дому, без зайвих роздумів купуйте HP Neverstop Laser. Він прикрасить ваш простір і зробить процес друкування легким і невимушеним.

Завдяки вдалим дизайнерським рішенням готову роздруківку можна легко дістати з поверхні сканера без загрози її зім’яти. Без зайвих роздумів, як саме прилаштувати папір і документ відносно нього, можна надрукувати посвідчення або свідоцтво. Досить просто натиснути кнопку «Друк посвідчення». Усе це — невимушено й професійно, на очах у клієнта.

Завдяки зручному додатку HP Smart можна легко редагувати, сканувати і керувати друком просто зі смартфона. І впевнено й успішно вести свій бізнес у режимі never stop за допомогою однойменного принтера від HP.

*Smart - смарт, NPS - ЕнПіЕс