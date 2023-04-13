На шаг ближе к искусственным органам: представлена революционная технология 3D-биопечати

Похоже, что мир, в котором искусственные ткани и органы могут быть созданы с точностью скальпеля хирурга уже не за горами благодаря революционной технологии 3D-биопечати.

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Ученые кафедры материаловедения и инженерии POSTECH представили новаторскую технологию печати, которая позволяет им писать и наносить рисунок на различные биополимеры с точностью скальпеля хирурга. До сих пор 3D-биопечать отлично подходила для создания искусственных органов и восстановительной пластической хирургии, но с некоторыми биомолекулами она не справлялась. Новая стратегия печати позволила команде сохранить структуру и молекулярную функцию биополимеров посредством серии этапов испарения и затвердевания, пишет Technology Networks.

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Результат? Трехмерные биополимерные структуры высокого разрешения, которые сохраняют полную механическую стабильность и необходимые функции. Это похоже на строительство из "Лего", только с молекулами вместо пластиковых кирпичиков. Более того, процесс печати происходит при комнатной температуре и без каких-либо добавок, поэтому биополимеры остаются невредимыми.

Технология 3D-биопечати, разработанная исследователями имеет широкий спектр потенциальных применений в области медицины. Точный контроль над размером и геометрией напечатанных биополимеров с субмикронным разрешением позволяет создавать искусственные ткани и органы, близко имитирующие те, что находятся в человеческом теле. Это может произвести революцию в трансплантации органов и значительно сократить время ожидания для нуждающихся пациентов.

Кроме того, технология может быть использована для создания биочипов, позволяющих анализировать и моделировать микромасштабные биологические ткани. Это открывает целый мир новых возможностей в разработке лекарств и исследовании заболеваний. Имея возможность точно определять пространственно-временные биофункции, такие как молекулярное распознавание и каталитические реакции, ученые смогут лучше понять, как различные лекарства взаимодействуют с человеческим организмом, и разработать более эффективные методы лечения. В целом, эта технология способна внести значительный вклад в область регенеративной медицины и разработки лекарств.

По словам профессора Сеунг Су О, этот прорыв впервые в истории показывает "возможность печати 100% функционально и структурно активных биополимеров в сверхтонких 3D структурах". Почетный профессор Чжун Хо Дже добавил, что эта техника перспективна для печати материалов с различными свойствами, таких как квантовые точки и углеродные нанотрубки.

Ранее Фокус писал о ракете, напечатанной на 3-D принтере. Запуск оказался неудачным.