На крок ближче до штучних органів: представлено революційну технологію 3D-біодруку

Схоже, що світ, у якому штучні тканини й органи можуть бути створені з точністю скальпеля хірурга, вже не за горами завдяки революційній технології 3D-біодруку.

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Вчені кафедри матеріалознавства та інженерії POSTECH представили новаторську технологію друку, яка дає їм змогу писати і наносити малюнок на різні біополімери з точністю скальпеля хірурга. Досі 3D-біодрук чудово підходив для створення штучних органів і відновлювальної пластичної хірургії, але з деякими біомолекулами він не справлявся. Нова стратегія друку дала змогу команді зберегти структуру і молекулярну функцію біополімерів за допомогою серії етапів випаровування і затвердіння, пише Technology Networks.

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Результат? Тривимірні біополімерні структури з високою роздільною здатністю, які зберігають повну механічну стабільність і необхідні функції. Це схоже на будівництво з "Лего", тільки з молекулами замість пластикових цеглинок. Ба більше, процес друку відбувається за кімнатної температури та без будь-яких добавок, тому біополімери залишаються неушкодженими.

Технологія 3D-біодруку, розроблена дослідниками, має потенційно широкий спектр потенційних застосувань у галузі медицини. Точний контроль над розміром і геометрією надрукованих біополімерів із субмікронною роздільною здатністю дає змогу створювати штучні тканини й органи, які близько імітують ті, що є в людському тілі. Це може зробити революцію в трансплантації органів і значно скоротити час очікування для нужденних пацієнтів.

Крім того, технологія може бути використана для створення біочіпів, що дозволяють аналізувати і моделювати мікромасштабні біологічні тканини. Це відкриває цілий світ нових можливостей у розробці ліків і дослідженні захворювань. Маючи можливість точно визначати просторово-часові біофункції, як-от молекулярне розпізнавання та каталітичні реакції, вчені зможуть краще зрозуміти, як різні ліки взаємодіють з людським організмом, і розробити більш ефективні методи лікування. Загалом, ця технологія здатна зробити значний внесок у сферу регенеративної медицини та розроблення ліків.

За словами професора Сеунг Су О, цей прорив уперше в історії показує "можливість друку 100% функціонально і структурно активних біополімерів у надтонких 3D структурах". Почесний професор Чжун Хо Дже додав, що ця техніка перспективна для друку матеріалів із різними властивостями, як-от квантові крапки та вуглецеві нанотрубки.

Раніше Фокус писав про ракету, надруковану на 3-D принтері. Запуск виявився невдалим.