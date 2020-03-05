Нам должны больше: платежный баланс Украины в январе – профицит в 906 млн долларов

Улучшению баланса во многом способствовал рост экспорта товаров

Сводный платежный баланс Украины в январе 2020 года сформировался с профицитом 906 млн долларов, тогда как в январе 2019 года дефицит составлял 68 млн долларов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Платежный баланс страны – это статистический отчет, в котором данные о внешнеэкономических операциях резидентов данной страны с нерезидентами. Основные компоненты платежного баланса группируются по двум счетам: текущих операций и операций с капиталом и финансами. Если сальдо баланса положительное (профицит), то страна увеличивает свои требования к другим странам, и на такую же сумму уменьшаются ее обязательства по отношению к ним.

Профицит текущего счета баланса составил 590 млн долл., что на 5,4% меньше аналогичного показателя годом ранее. В январе наблюдался рост объемов экспорта товаров на 2,3%, а импорт сократился на 1,7%. В денежном эквиваленте экспорт составил 3,8 млрд долл.

Экспорт вырос в основном за счет увеличения поставок продовольственных товаров на 14,3% (зерновых на 21,9%, масел и жиров – на 29,5%). Кроме того, вырос экспорта продукции машиностроения – на 33,9%, минеральных продуктов – на 18,1% и продукции химической промышленности – на 24,9%.

Одновременно резко сократился экспорт черных и цветных металлов – на 26,4%.

Сокращение импорта обусловлено уменьшением энергетического импорта на 17,7%, импорта металлов на 6,3% и продукции химической промышленности – на 3,2%.

Чистое внешнее заимствование в январе 2020 года составило 591 млн долл. (в январе 2019 года – 619 млн долл.).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в январе составил 201 млн долл., из которых 62% было направлено в реальный сектор, остальные – реинвестированы в банковский сектор.

Платежный баланс Украины, млн долларов (источник: minfin.com.ua)

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