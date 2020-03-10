Торги на Московской бирже начались с обвала рубля

Евро подорожал до 81,8 рубля, а доллар — до 72,13

Первые сделки по доллару на Московской бирже прошли на уровне 72,25 рублей, что на 3,68 руб. выше уровня закрытия в пятницу, 6 марта. Первые сделки по евро прошли на уровне 81,89 руб. (выше на 4,39 руб.). Об этом сообщила газета "Ведомости".

Рынок акций открылся обвалом индексов Мосбиржи и РТС на 10–11%.

Накануне торгов центробанк РФ сообщил, что начинает упреждающую продажу иностранной валюты на внутреннем рынке. Эти операции будут проходить до начала регулярных продаж иностранной валюты из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Это решение было принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков. Также центробанк объявил о других мерах поддержки рубля и финансового рынка.

Напомним, вчера, 9 марта, Московская биржа была закрыта из-за праздников. Массовые распродажи прошли на мировых площадках. Так индекс S&P 500 упал на 7,6%, панъевропейский Euro Stoxx 600 – на 7,5%, японский Nikkei – 5,1%. Депозитарные расписки "Роснефти" на Лондонской бирже потеряли 21,43%, "Лукойла" – 22,13%, "Татнефти" – 20,14%, "Сургутнефтегаза" – 19,18%. Бумаги Сбербанка подешевели на 18,01%, "Газпрома" – на 17%.

Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи. В ответ Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. В результате нефть Brent в понедельник на открытии подешевела на 30%.

Как ранее сообщал Фокус: