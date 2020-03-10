Цены на нефть отскочили после рекордного обвала, за сутки стоимость выросла на 6,3-7%

9 марта цены на нефть упали сразу на 30%

Биржевые торги фьючерсами на нефть эталонных сортов 10 марта открылись ростом. Стоимость майского фьючерса на Brent в процессе торгов достигала $37,3 за баррель, а по состоянию на 12:00 по киевскому времени цена колеблется в районе отметки $36,5 за баррель.

Цена нефти WTI поднималась до $33,7, приблизившись ко вчерашнему максимуму ($34,4). В 12:00 по киевскому времени она колебалась в районе $33,3.

Напомним, что цены на нефть рухнули на открытии торгов 9 марта более чем на 30%. Котировки ближайшего контракта на нефть Brent достигали отметки $31,0 за баррель, что на 31,5% ниже закрытия пятницы, 6 марта. Стоимость нефти WTI опускалась до $27,3 — на 33,8% ниже закрытия. Обычно после таких сильных падений на рынках происходит т.н. "отскок дохлой кошки", которая, если верить трейдерам, обязательно отскочит, если ее сбросить с достаточно большой высоты.

Причиной падения цен на нефть стали разгногласия в ОПЕК+. Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться о сокращении добычи. В ответ Саудовская Аравия ввела скидки для всех клиентов, покупающих у нее нефть, и объявила о наращивании добычи. При этом Россия видит ключевой целью своих действий - вытеснение американской сланцевой нефти с рынка.

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