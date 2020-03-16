Теперь ниже $30. Цены на нефть установили новый антирекорд

Главная причина падения цен – ожидание глобального сокращения спроса на нефть

Стоимость майских фьючерсов нефти марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE опустилась ниже $31 впервые с февраля 2016 года.

Цена майских фьючерсов марки WTI опускалась ниже $30.

Цены падают 16 марта с самого начала торгов.

Падение происходит на опасениях сокращения спроса на нефть из-за пандемии коронавируса.

"Нефтяные цены продолжают находиться в свободном падении", – заявили Bloomberg аналитики Commerzbank.

Падение цен не смогли остановить решение Федеральной резервной системы США понизить базовые ставки до 0–0,25% и обещание президента Дональда Трампа закупить нефть в госрезервы "по самую завязку".

Обвал цен начался еще в начале марта из-за срыва соглашения ОПЕК+. В ближайшие месяцы цены на нефть будут оставаться в диапазоне от $30 до $40 за баррель, считают опрошенные Reuters аналитики.

Мировой спрос на нефть в 2020 году может продемонстрировать крупнейшее в истории падение на фоне беспрецедентных мер, которые принимаются во многих странах для борьбы с распространением коронавируса. При этом крупнейшие производители нефти планируют наращивать добычу после развала ОПЕК+.

Многие нефтетрейдеры и аналитики опасаются, что спрос на нефть, в 2019 году в среднем составивший 100 млн баррелей в сутки, покажет максимальное падение в этом году, которое по своим масштабам превзойдет снижение спроса во время рецессии в 2009 году и даже падение, зафиксированное в 1980 году, когда мировая экономика потерпела крах после второго нефтяного кризиса.

"Запреты на поездки, работа из дома, отмененные отпуска и нарушенные цепочки поставок – все это ведет к снижению спроса на топливо. По мере дальнейшего реагирования общества на вирус спрос на нефть, уже пострадавший в результате решения Китая остановить целые секторы экономики, продолжает падать", – отмечает агентство Bloomberg.

Отметим, что такая ситуация на рынке нефти несет серьезную угрозу рынкам возобновляемой энергетики и электротранспорта.

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