Набсовет "Нафтогаза" продлил контракт с Коболевым на 4 года, – СМИ

Решение набсовета должен потвердить Кабмин и только после этого контракт с Коболевым можно будет официально подписать

Набсовет "Нафтогаза" продлил с главой НАК Андреем Коболевым контракт.

Об этом сообщает агентство Українські новини, ссылаясь на свои источники.

Таким образом, Коболев будет управлять "Нафтогазом" еще 4 года, при условии выполнения всех решений Набсовета согласно требованиям его контракта.

Также известно, что решение набсовет принял еще 4 марта.

Решение набсовета должен потвердить Кабмин и только после этого контракт с Коболевым можно будет официально подписать

Ранее Коболев в эфире телеканала "Украина" говорил, что заинтересован в продлении контракта.

"Мне интересно работать дальше, это очень интересная работа, которая приносит много удовольствия. Но важно понять, какими будут новые правила управления государственными компаниями", – заявил он.

В то же время, на вопрос журналистов, что он планирует делать, если контракт не продлят, Коболев ответил: "У меня много замечательных планов".

Как ранее сообщал Фокус:

Около $29 млн (1%) из полученных от "Газпрома" $2,9 млрд долга пойдут на выплаты премий топ-менеджерам "Нафтогаз Украины", как и предусмотрено их контрактами. Таково решение наблюдательного совета и правления компании.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил перед премьер-министром Алексеем Гончаруком задачу решить вопрос с высокими премиями топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украины" за полученную компенсацию от российского монополиста "Газпром".