Курс рубля обвалился до четырехлетнего минимума

2020-03-18 10:26:00

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В моменте рубль обвалился к рекорду 2016 года

Сразу после открытия торгов на Московской бирже доллар преодолел отметку в 79 руб впервые с 12 февраля 2016 года. После этого скачка он практически сразу опустился ниже 77 руб.

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Евро в это же время торговался на уровне 84,3 рубля. К 10:39 по Москве он поднялся выше 85 рублей.

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Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 1,7%, индекс РТС – на 3,7% ниже 900 пунктов.

Отметим, в начале месяца за 1 доллар просили 69 рублей.

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Как ранее сообщал Фокус:

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