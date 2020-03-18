Курс рубля обвалился до четырехлетнего минимума

В моменте рубль обвалился к рекорду 2016 года

Сразу после открытия торгов на Московской бирже доллар преодолел отметку в 79 руб впервые с 12 февраля 2016 года. После этого скачка он практически сразу опустился ниже 77 руб.

Евро в это же время торговался на уровне 84,3 рубля. К 10:39 по Москве он поднялся выше 85 рублей.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов упал на 1,7%, индекс РТС – на 3,7% ниже 900 пунктов.

Отметим, в начале месяца за 1 доллар просили 69 рублей.

Как ранее сообщал Фокус:

Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что рост мировой экономики в этом году будет гораздо ниже 2019 года из-за коронавируса. По ее словам, сейчас сложно предсказать, насколько глубоким будет падение.

Коронавирус привел мировые фондовые рынки к историческому падению.

Падение на американском фондовом рынке ускорилось в последние часы торгов после заявления президента США Дональда Трампа о том, что ситуацию с распространением коронавируса не удастся взять под контроль ранее августа.