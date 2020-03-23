Райффайзен банк Аваль приостанавливает работу 71 отделения

Уже с 24 марта

Райффайзен банк Аваль со вторника, 24 марта приостановит работу 71 отделения.

Об этом сообщил председатель правления банка Александр Писарук, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, всего банку удалось сократить количество персонала в отделениях наполовину.

"С завтрашнего дня мы в Райффайзен банк Аваль временно приостанавливаем работу некоторых наших отделений. Конкретно это 71 отделение из примерно 450-ти. Мы приняли принципиальное решение не приостанавливать работу во всех городах и селах, где у нас есть одно отделение", – сказал Писарук.

По его словам, банк сократил количество персонала в отделениях до 50%.

Банк также рассматривает возможность сокращения графика работы отделений в сельской местности до трех дней в неделю, отметил он.

"В городах свыше 30 тыс. населения мы будем продолжать работать все пять дней с 10 до 16 часов с перерывами на обед и влажную уборку, проветривание помещений", – отметил глава правления банка.

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