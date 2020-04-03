Одного закона о рынке земли недостаточно. Нужны еще реформы, – Всемирный банк

Недавнее голосование в Раде – только первый шаг к созданию открытого и эффективного рынка земли, говорят в ВБ

Принятого Радой закона об открытии рынка земли недостаточно для нормального функционирования рынка земли.

Об этом заявили во Всемирном банке.

"Всемирный банк приветствует принятие закона об обороте сельхоз земель. Это первый шаг к созданию открытого и эффективного рынка земли", – говорят в ВБ.

В сообщении говорится, что для нормального функционирования рынка, нужно еще открыть Госгеокадастр и принять законы по управлению и передаче земли.

Также важно урегулировать вопрос с продажей государственной земли и открыть малым фермерам доступ к финансированию.

Отдельным пунктом во Всемирном банке отметили открытие рынка земли для юрлиц и ослабление ограничений на количество покупаемой земли – это должно поспособстовать здоровой конкуренции.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине по расширенной программе помощи 8 млрд долларов в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам.

Ночью 31 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения".