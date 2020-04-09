Кабмин и НБУ предложили две программы поддержки малого бизнеса

Также в правительстве думают над программами для новых предпринимателей и для среднего бизнеса

Кабмин и Нацбанк представили президенту Владимиру Зеленскому две программы для поддержки малого бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

По словам премьера Дениса Шмыгаля, для начала планируется переработать программу "5-7-9": ее упростят и направлят на рефинансирование уже выданных кредитов.

Вторая программа создается с нуля и уже находится на финальной стадии разработки.

Шмыгаль также добавил, что первую помощь малому бизнесу можно ожидать уже в ближайшее время.

Думают в правительстве и над программами для новых предпринимателей, а также для среднего бизнеса.

Как ранее сообщал Фокус:

Согласно недавнему опросу ЕБА из-за карантина каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться.

Также 41% респондентов планируют пересматривать зарплаты своим сотрудникам в сторону их уменьшения.