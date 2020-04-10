Мексика может заблокировать новую договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
2020-04-10 13:34:01
У ОПЕК+ есть время до 1 мая на переговоры с Мексикой
Декларация о сотрудничестве, подписанная 9 апреля по итогам видеоконференции ОПЕК+, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Но произойдет это только в том случае, если к сделке присоединится Мексика, говорится в официальном пресс-релизе.
"Новая декларация, подписанная по итогам видеоконференции ОПЕК+ 9 апреля, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Так что у участников сделки по новому сокращению нефтедобычи есть время на то, чтобы договориться с Мексикой по ее присоединению к этому соглашению", – сказала советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.
Она также уточнила, что к новой декларации также не присоединились Бразилия и Канада. Сами переговоры длились 11 часов.
Мексика пока готова снизить добычу лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как ее просят.
Как ранее сообщал Фокус:
- Министры энергетики стран G20 в пятницу, 10 апреля, проведут внеочередную встречу для того, чтобы "обеспечить стабильность на энергетическом рынке".
- Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел акции четырех нефтегазовых европейских компаний на 1 млрд долларов, воспользовавшись снижением котировок на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть.