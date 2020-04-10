У ОПЕК+ есть время до 1 мая на переговоры с Мексикой

Декларация о сотрудничестве, подписанная 9 апреля по итогам видеоконференции ОПЕК+, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Но произойдет это только в том случае, если к сделке присоединится Мексика, говорится в официальном пресс-релизе.

"Новая декларация, подписанная по итогам видеоконференции ОПЕК+ 9 апреля, вступит в силу с 1 мая 2020 года. Так что у участников сделки по новому сокращению нефтедобычи есть время на то, чтобы договориться с Мексикой по ее присоединению к этому соглашению", – сказала советник министра энергетики Азербайджана Замина Алиева.

Она также уточнила, что к новой декларации также не присоединились Бразилия и Канада. Сами переговоры длились 11 часов.

Мексика пока готова снизить добычу лишь на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как ее просят.

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