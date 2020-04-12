Победителем из переговоров вышла Мексика: она должна будет в мае-июне снизить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как предполагалось ранее

Участники ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти до 9,7 млн баррелей в сутки.

Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Соглашение вступит в силу в мае 2020 года. Благодрая сделке мировые цены на нефть должны возрасти.

Bloomberg пишет, что Мексика одержала "дипломатическую победу", ведь ей нужно будет в мае-июне 2020-го сократить добычу всего лишь на 100 тыс. баррелей в сутки (а не на 400 тыс., как предполагалось ранее).

Переговоры велись дистанцонно, в режиме телеконференции. Участие в них принимали в том числе и страны, которые не входят в ОПЕК+.

Как ранее сообщал Фокус:

1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).

Переговоры о его продлении закончились провалом 6 марта. Тогда Саудовская Аравия требовала уменьшения лимитов на добычу нефти, а РФ согласна была сохранить их только на текущем уровне и только на три месяца.

В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".

Однако после стремительного падения цен на нефть Россия отказалась от планов по наращиванию добычи нефти и выразила готовность к переговорам. Посредником между РФ и Саудовской Аравией стал президент США Дональд Трамп.