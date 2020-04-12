Участники ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти до 9,7 млн баррелей в сутки

2020-04-12 22:08:39

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Победителем из переговоров вышла Мексика: она должна будет в мае-июне снизить добычу только на 100 тыс. баррелей в сутки, а не на 400 тыс., как предполагалось ранее

Участники ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти до 9,7 млн баррелей в сутки.

Об этом в Twitter сообщил министр нефти Кувейта Халед аль-Фадель.

Соглашение вступит в силу в мае 2020 года. Благодрая сделке мировые цены на нефть должны возрасти. 

Bloomberg пишет, что Мексика одержала "дипломатическую победу", ведь ей нужно будет в мае-июне 2020-го сократить добычу всего лишь на 100 тыс. баррелей в сутки (а не на 400 тыс., как предполагалось ранее).

Переговоры велись дистанцонно, в режиме телеконференции. Участие в них принимали в том числе и страны, которые не входят в ОПЕК+.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 1 апреля закончилось действие предыдущего соглашения между Россией и Организацией стран – экспортеров нефти об ограничении добычи нефти (так называемая сделка ОПЕК+).
  • В итоге стороны ни к чему не договорились. Отказ от сделки тогда в Роснефти объясняли в том числе и нежеланием "расчистить место для дорогой сланцевой американской нефти".
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