Цены на нефть будут снижаться и после сделки ОПЕК+, – Goldman Sachs

Падение спроса намного превышает намеченное сокращение добычи

Решения стран-экспортеров нефти в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи почти на 9,7 млн баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен на нефть. Так считают аналитики банка Goldman Sachs, сообщило Reuters. По их прогнозам, в ближайшие недели цены будут падать, так как из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса и связанных с ней ограничений, нефтехранилища заполняются слишком быстро.

Эксперты называют эту сделку "исторической, но недостаточной". "Добровольные сокращения добычи не смогут компенсировать среднюю потерю спроса в апреле-мае в 19 млн баррелей в день из-за коронавируса", – считают в Goldman Sachs.

При этом банк Morgan Stanley повысил свои прогнозы цен на нефть, заявив, что, хотя сделка ОПЕК + не помешает резкому наращиванию запасов в ближайшие месяцы, она приведет к сокращению запасов со второй половины 2020 года.

Банк повысил свои прогнозы цен на Brent и WTI в третьем квартале до 30 долларов за баррель с 25 долларов и до 27,50 долларов за баррель с 22,50 долларов соответственно. Прогноз на четвертый квартал повышен на 5 долларов для каждого сорта нефти.

Согласно прогнозам Morgan Stanley, во втором квартале спрос снизится на 14 млн баррелей в сутки.

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