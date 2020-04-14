Из-за пандемии коронавируса резко подешевели алмазы

Индия является ключевым посредником между компаниями, добывающими алмазы, и торговцами ювелирной продукцией по всему миру

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о продлении локдауна (карантина) в стране до 3 мая. Изначально карантин из-за пандемии коронавируса был введен 24 марта и действовал до 14 апреля.

В условиях пандемии добывающие компании перестали продавать добытые алмазы, а ритейлеры прекратили продавать ювелирные изделия. Цены на необработанные алмазы упали за месяц на 15–20% и, по оценкам аналитиков, опрошенных Financial Times, упадут еще больше.

Динамика цен на алмазы

Ситуацию в индустрии обострил и карантин в Индии. Эта страна является ключевым посредником между компаниями, добывающими алмазы, и торговцами по всему миру. До 90% всех работ по резке и огранке камней производится в городе Сурате (штат Гуджарат).

С конца марта из-за карантина и остановки производства Сурат покинули не менее 200 тыс. рабочих, занятых на обработке алмазов, которые вернулись в родные города и села. Всего в этом секторе заняты около 700 тыс. человек.

С продлением локдауна этот сектор может вообще остановиться. "Спроса нет, – сказал руководитель одной из крупных алмазных компаний Индии. – Никто из ритейлеров не будет в ближайшем будущем делать заказы. Нет смысла закупать или производить что-то, если видишь, что мир не собирается этого покупать. Чем дольше это будет тянуться, тем тяжелее будет поддерживать жизнеспособность".

Экспорт бриллиантов из Индии, млрд долларов

"Нам нужно, чтобы Индия открылась, – сказал Стюарт Браун, исполнительный директор канадской добывающей компании Mountain Province Diamonds. – Пока там не откроется производство, спроса на алмазное сырье не будет".

Зависимость от Индии и ранее доставляла беспокойство лидерам мирового рынка, таким как De Beers и Rio Tinto. Замедление местной экономики и сокращение финансирования вызывали падение импорта и экспорта и вынуждали добытчиков снижать цены на алмазное сырье.

Продление же карантина обострило проблему, явным образом указав на хрупкость фрагментированной цепочки поставок отрасли. Отсутствие денежного потока грозит волной дефолтов по всей цепочке поставок алмазов, если блокировки продолжатся до лета.

Некоторые алмазодобывающие компании считают, что принудительная изоляция миллиардов людей по всему миру может создать отложенный спрос. Так Евгения Козенко, пресс-секретарь АЛРОСА, крупнейшего в мире алмазодобывающего предприятия, сказала, что как только будут отменены ограничения, многие пары могут принять решение о вступлении в брак и отправятся в ювелирные магазины.

Но Санджай Шах, владелец компания KBS, одного из крупнейших индийских производителей ювелирных изделий с бриллиантами, ожидает, что восстановление будет медленным: "Мы не занимаемся хлебом или молоком. Мы имеем дело с товаром, который не является необходимым для жизни. Спрос восстановится не ранее, чем через полтора-два года".

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