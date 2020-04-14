ДТЭК останавливает с 20 апреля работу 10 шахт Павлоградугля и 3 ГОКа
2020-04-14 17:59:00
На шахтах работают около 40 тысяч человек
"ДТЭК" с 20 апреля выводит крупнейшее угледобывающее предприятие Украины "Павлоградуголь" в простой на две недели.
Об этом сообщил генеральный директор "ДТЭК" Максим Тимченко, передает Интерфакс-Украина.
"В сложившейся сегодня на рынке электроэнергии ситуации – тотальных неплатежей, отсутствия возможности заплатить за перевозку угля и покупку материалов – мы заявляем об остановке крупнейшего угольного объединения страны "Павлоградуголь", – сказал он.
Вместе с 10 шахтами "Павлоградугля", остановятся три обогатительных шахты – Павлоградская, Добропольская и Кураховская, а также Першотравенский ремонтно-механический завод и Научно-производственный центр ДТЭК, передает пресс-служба компании.
Предприятия переводятся в режим поддержания жизнедеятельности, а сотрудники выводятся в простой с оплатой согласно коллективному договору.
"На складах ТЭС и шахт накоплено более 2,9 млн тонн невостребованного угля. В стране приостановлена работа около 30 угольных шахт, в простое находятся более 40 тыс. человек. Убыток тепловой генерации за последние полгода составляет 3,1 млрд грн. Все ТЭС работают ниже минимального состава, около 50% сотрудников находятся в простое", – сказано в сообщении.
Кроме того, компания говорит, что негативная ситуация усиливается общим падением экономики и пандемией коронавируса. Вследствие карантина снижено потребление электроэнергии в стране, снижены объемы производства электроэнергии и уровень платежей.
Как ранее сообщал Фокус:
- Верховная Рада приняла законопроект о секвестре госбюджета на 2020 год. Он предполагает увеличение дефицита госбюджета в три раза.
- Кабмин пересмотрел макропрогноз на 2020 год: ожидается падение ВПП и зарплат, а также рост безработицы.