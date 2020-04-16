В мае Украина может получить от МВФ $2 млрд, – Гетманцев

Еще $4 млрд МВФ может выделить Украине до конца года, уточняет глава финкомитета Рады

Первый транш от МВФ в размере $2 млрд Украина может получить уже в мае. До конца года МВФ может выделить еще $4 млрд.

Об этом в эфире ТК Украина заявил глава финкомитета Рады Даниил Гетманцев, передает Интрефакс-Украина.

"Мы ожидаем до конца года $4 млрд. Первый транш будет до $2 млрд и это будет в мае", – заявил Гетманцев.

Ранее глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия говорил, что транш МВФ Украине необходимо получить именно до конца мая, ведь как раз на этот период припадает самый большой платеж по внешним долгам.

"Если принять законопроект не удастся в ближайшее время, мы будем иметь большие проблемы, как страна", – подчеркивал нардеп.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса.

Исполнительный совет МВФ утвердил помощь в облегчении задолженности 25 странам – членам фонда: им простят $500 млн долгов.