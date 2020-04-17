Зеленский о деньгах МВФ для Украины: "Как кровь для организма"

Страна ожидает 10 млрд долларов денежной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна надеется на 8 млрд долларов помощи от Международного валютного фонда.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина".

"Может ли человек прожить без воды неделю? А зачем? С МВФ такая же ситуация. А зачем нам так рисковать, довести ситуацию до дефолта. Если бы было спокойно, мы могли бы об этом говорить. Сейчас – это как кровь для организма. Сейчас мы договорились о минимум 8 млрд долларов", – сказал президент.

По его словам, с учетом помощи Европейского Союза и Всемирного банка денежная поддержка составит 10 млрд долларов.

"Я вижу 10 миллиардов плюс я разговариваю с лидерами других стран: ОАЭ, Азербайджана, Канады, Германии. У нас будет больше денег. Все они привязаны только к одному. Они говорят: будет, мы поддержим (где-то это гуманитарная помощь, где-то льготные кредитные деньги на поддержку экономики) – зависит от сигнала. Сигнал для них один – меморандум с Международным валютным фондом. Это о доверии к Украине", – рассказал президент.

При этом, по словам Зеленского, вариант с дефолтом не рассматривается.

Как ранее сообщал Фокус:

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса.