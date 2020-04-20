Власти помогут малому бизнесу сразу после пика заболеваемости COVID-19, – советник Зеленского

"Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", – говорит Устенко

У властей уже есть план мер по стимулированию экономики Украины из-за последствий карантина.

Об этом на вебинаре с отечественным бизнесом рассказал советник президента Владимира Зеленского по вопросам экономики Олег Устенко.

По словам Устенко, стимулировать экономику власти намерены путем стимулирования малого бизнеса – этому сектору после карантина особенно понадобится помощь государства.

"Стимулирование роста количества рабочих мест более эффективно, чем выплата помощи по безработице этим людям", – говорит советник президента.

Также Устенко добавил, что помогать государство бизнесу будет поэтапно, после прохождения пика заболеваемости.

Кроме того, у Зеленского ожидают "положительной динамики" агропроизводства: Устенко заявил, мол властям удалось сохранить большинство дотаций и выплат аграриям.

Отдельно советник президента подчеркнул небходимость новой программы сотрудничества с МВФ.

"Новая программа с МВФ поможет стране частично покрыть дефицит госбюджета и разблокирует возможность выхода на внешние рынки заимствования капитала", – заявил Устенко.

Ранее глава экономического комитета Рады Дмитрий Наталуха заявлял, что Украине нужно "включать печатный станок", но эмиссию при этом нужно провести грамотно.

По его мнению, что если правильно инвестировать напечатанные деньги, гиперинфляцию можно будет "более-менее преодолеть". Что касается масштабов эмиссии, то она должна быть в пределах процентного падения ВВП.

В Нацбанке возразили Наталухе. "Печатать деньги, чтобы наполнить бюджет – это путь в никуда. Эмиссия – это просто, но безответственно", считает замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

Также в НБУ напомнили об опыте 90-х, 2008 и 2014 годов, когда дыры в бюджете приходилось покрывать с помощью эмиссии гривны.

Как ранее сообщал Фокус:

Бывший глава Европейского центрального банка Марио Драги призвал увеличить размеры государственного долга при одновременном списании долгов частного сектора.