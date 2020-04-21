Нафтогаз нашел инвестора для истощенных газовых месторождений в Западной Украине

Компания будет работать на истощенных месторождениях

"Укргазвыдобування", дочерняя компания "Нафтогаза", подписала с международной компанией Expert Petroleum контракт на увеличению добычи газа в Западной Украине. Об этом сообщила пресс-служба.

Контракт подписан на 15 лет. Его цель – повышение добычи газа (production enhancement contract, PEC) на месторождениях компании в Западной Украине.

"В рамках первого в истории нефтегазовой отрасли Украины полноценного сервисного контракта по повышению добычи западный партнер в первые пять лет сотрудничества обязался инвестировать около 1 млрд грн ($30 млн по прогнозному курсу) в интенсификацию, бурение скважин и развитие инфраструктуры", – указано в сообщении.

По оценке "Нафтогаза", сотрудничество в течение первых пяти лет позволит добыть дополнительно не менее 300 млн куб. м газа на 13 малых месторождениях.

"Соглашение предусматривает крупнейшие иностранные инвестиции в газодобычу Украины за последние пять лет. Они пойдут на развитие тех небольших и истощенных месторождений, на которые у "Нафтогаза" нет достаточных собственных ресурсов в условиях значительного падения цен на энергоресурсы", – сказал исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

По словам соучредителя и операционного директора Expert Petroleum Мишеля Лобутана, компания планирует бурение новых скважин, интенсификацию действующих скважин, а также модернизацию наземных сооружений.

В рамках контракта Expert Petroleum будет получать фиксированную плату за поддержку базовой добычи (на уровне текущих операционных расходов с учетом инфляционной составляющей) и за увеличение добычи. Право собственности на добытую продукцию, геологические лицензии и имеющиеся активы остаются у "Укргазвыдобування".

Expert Petroleum – международная компания с французскими владельцами, которая входит в холдинговую группу GMS. Expert Petroleum максимизирует потенциал "зрелых" нефтегазовых месторождений, инвестируя в эти активы, принимая на себя ответственность и дополнительные риски добычи на условиях долгосрочного контракта по повышению добычи. В настоящее время предприятие эффективно управляет добычей на 25 истощенных месторождениях, оперирует 1200 скважин и ежедневно добывает 8,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день.

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