Страховому рынку Украины в 2020 году грозит сокращение на 20–30%, – СМИ

Все зависит от продолжительности карантина и динамики изменений его режима

Страховой рынок в текущем году может сократить объемы премий на 20–30% по сравнению с 2019 годом из-за коронавируса и сложившейся экономической ситуации. Такой прогноз сделали опрошенные агентством "Интерфакс-Украина" компании.

"Мы сформировали три сценария. В случае оптимистического сценария мы (и, возможно, весь рынок) выйдем на цифры прошлого года в продажах (плюс-минус 5%); средний сценарий предусматривает падение на 15%; пессимистический может означать для рынка падение не менее 30%. Мы настроены оптимистично", – сообщил заместитель главы правления СК ARX (ранее "АХА Страхование") Вячеслав Гавриленко.

Прогноз о снижении объемов рынка на 20–30% сделали и в страховых компаниях "Гардиан" и "Евроинс Украина".

В группе "ТАС" считают, что страховой рынок после карантина должен восстановиться за пару месяцев. Помешать этому могут резкий скачок доллара или существенные проблемы с доходами населения, обусловленные длительным карантином.

По мнению "Уника", все зависит от продолжительности карантина и динамики изменений его режима. При ослаблении карантина с конца апреля и планомерном выходе из него в течение мая, влияние будет, но значительного падения, возможно, удастся избежать. Большинство стабильных и капитализированных страховщиков с этими вызовами должны справиться.

Отвечая на вопрос о том, что компании намерены делать для того, чтобы минимизировать возможные потери, большинство ответили, что намерены оптимизировать процессы и расходы, которые сейчас не обязательны, работать над диверсификацией портфеля, не прекращать оказывать высокий уровень сервиса, продолжать цифровизацию бизнес-процессов.

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