Расходы по погашению госдолга в марте составили 9,6 млрд грн, по обслуживанию – 20,1 млрд грн

В марте совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в национальной валюте вырос на 10,1% до 2256 млрд грн, при этом в долларовом эквиваленте он уменьшился на 3,6% до $80,38 млрд. Такие данные приводит Министерство финансов.

На уровень долга в национальной валюте значительное влияние оказала девальвация гривны. По данным Национального банка, по отношению к доллару она подешевела на 12,4%.

Кроме того, пандемия COVID-19 и ожидания возможной рецессии мировой экономики значительно снизили активность инвесторов на рынке капиталов. Поэтому в марте Минфин из пяти запланированных аукционов по продаже ОВГЗ провел три и привлек в госбюджет 33 млрд грн.

Расходы по погашению госдолга в марте составили 9,6 млрд грн, по обслуживанию – 20,1 млрд грн.

В частности, в марте Украина погасила кредит на 200 млн канадских долларов ($141,8 млн), выданный Канадским экспортным агентством в 2015 году. Он был привлечен на пять лет по ставке 1,43% годовых.

Напомним, что на конец 2019 года совокупный государственный долг составлял 1998 млрд грн.

Динамика госдолга и величины ВВП, млн грн (диаграмма minfin.com.ua)

По прогнозам рейтингового агентства Fitch Ratings, госдолг Украины в 2020 году вырастет до 57,1% ВВП (64% ВВП с учетом гарантий) и 57,4% – в 2021 году, а ВВП в 2020 году упадет на 6,5%.

Согласно обновленному макропрогнозу Кабмина, ВВП страны в 2020 году упадет на 4,8%.

НБУ ожидает в 2020 году падение ВВП на 5%, ускорения инфляции до 6% и снижения учетной ставки на конец года до 7%.

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