Монеты номиналом в 10 гривен войдут в оборот 3 июня, — Нацбанк
2020-04-29 11:53:00
С помощью замены банкнот мелких номиналов на монеты государство сможет сэкономить около 1 миллиарда гривен на обслуживание наличного оборота
Новые монеты номиналом в 10 гривен войдут в оборот с 3 июня 2020.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
"Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства", – сказано в сообщении.
С помощью замены банкнот мелких номиналов на монеты государство сможет сэкономить около 1 миллиарда гривен на обслуживание наличного оборота. Это связано с тем, что оборот монет может происходить дольше, чем банкнот.
Изначально Нацбанк введет в обращение 5 млн монет номиналом 10 гривен. Их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах Украины, а те – банкам.
"С 3 июня 2020 монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках", – сообщили в Нацбанке.
Вместе с монетами номиналом 10 гривен будут находиться в обороте и банкноты, поэтому специально обменивать банкноты на монеты не требуется. Сейчас таких банкнот в обращении 179,3 миллиона штук.
Как ранее сообщал Фокус:
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