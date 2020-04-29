Монеты номиналом в 10 гривен войдут в оборот 3 июня, — Нацбанк

С помощью замены банкнот мелких номиналов на монеты государство сможет сэкономить около 1 миллиарда гривен на обслуживание наличного оборота

Новые монеты номиналом в 10 гривен войдут в оборот с 3 июня 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Это – часть комплексного решения по оптимизации и обновления банкнотно-монетного ряда гривны, которое продолжается с 2014 года и имеет целью обеспечить в Украине надежные и защищенные от подделок банкноты, удобство наличных расчетов и экономию средств для государства", – сказано в сообщении.

С помощью замены банкнот мелких номиналов на монеты государство сможет сэкономить около 1 миллиарда гривен на обслуживание наличного оборота. Это связано с тем, что оборот монет может происходить дольше, чем банкнот.

Изначально Нацбанк введет в обращение 5 млн монет номиналом 10 гривен. Их распределят между подразделениями Нацбанка в регионах Украины, а те – банкам.

"С 3 июня 2020 монеты номиналом 10 гривен станут действительным платежным средством на территории Украины, ими можно свободно расплатиться в торговой сети или осуществлять операции в банках", – сообщили в Нацбанке.

Вместе с монетами номиналом 10 гривен будут находиться в обороте и банкноты, поэтому специально обменивать банкноты на монеты не требуется. Сейчас таких банкнот в обращении 179,3 миллиона штук.

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