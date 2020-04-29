Украина и Венгрия запускают виртуальный реверс газа
2020-04-29 17:41:00
Уже с 1 мая
Операторы ГТС Украины и Венгрии с 1 мая 2020 года запустят виртуальный реверс газа, объединив две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную.
Об этом написал в Facebook глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.
"Сегодня новый прорыв – мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина-Венгрия в одну виртуальную, которая включает в себя две физические", – написал он.
По словам Макогона, это даст трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС – гибкость в планировании физических потоков.
"Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто избирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа. Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях – происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", – пояснил Макогон.
"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.
Как ранее сообщал Фокус:
- В конце января 2020 года Украина начала виртуальный реверс природного газа из Польши через газоизмерительную станцию (ГИС) "Дроздовичи".
- В первом квартале 2020 года Украина транспортировала в Европу из РФ 11,1 млрд куб.м. газа. Это на 53% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.