Украина и Венгрия запускают виртуальный реверс газа

Уже с 1 мая

Операторы ГТС Украины и Венгрии с 1 мая 2020 года запустят виртуальный реверс газа, объединив две физические точки передачи газа на границе стран в одну виртуальную.

Об этом написал в Facebook глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook.

"Сегодня новый прорыв – мы объединили две физические точки передачи газа на границе Украина-Венгрия в одну виртуальную, которая включает в себя две физические", – написал он.

По словам Макогона, это даст трейдерам легкость и гибкость покупки мощностей на границе, а операторам ГТС – гибкость в планировании физических потоков.

"Уже не нужно бронировать конкретную физическую точку, просто избирается направление транспортировки газа, а операторы уже самостоятельно принимают решение о способе физической транспортировки газа. Уже нет необходимости транспортировать потоки во встречных направлениях – происходит взаимозачет встречных потоков, а это экономия топливного газа", – пояснил Макогон.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

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