"Укрспирт" прекратил поставлять сырье для антисептиков
2020-04-30 14:55:54
Такие поставки предприятию были разрешены только до 30 апреля
Госконцерн "Укрспирт" со 2 по 30 апреля поставил украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков, сообщила пресс-служба компании.
30 апреля заканчивается срок, на который законодательно разрешено производство сырья для антисептиков на базе заводов "Укрспирта".
Сырье у госпредприятия закупал 41 украинский производитель антисептиков, а производили его 12 предприятий госконцерна. Предприятие получило 140 млн грн выручки, сообщил и.о. директора "Укрспирта" Сергей Блескун.
"Мы готовы и далее производить сырье для антисептиков. Если будут приняты соответствующие законодательные изменения, у предприятия для этого есть все необходимые ресурсы", – сказал он.
Напомним, 22 апреля Кабмин ввел государственное регулирование цен путем декларирования изменения розничных цен на товары из утвержденного списка. В него вошли антисептики и дезинфицирующие средства.
Как ранее сообщал Фокус:
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