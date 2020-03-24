Главный санитарный врач рассказал, как правильно пользоваться антисептиком

Виктор Ляшко призвал не тратить в пустую "драгоценный ресурс"

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал правильно использовать антисептики. Как правильно это делать, он рассказал на брифинге.

Он напомнил, что антисептиком необходимо пользоваться, когда нет возможность помыть руки с мылом 20-30 секунд под проточной водой. Однако просто несколько раз брызнуть им на руки – это пустая трата "драгоценного ресурса".

При правильном использовании в ладошку нужно вылить 2-3 мл антисептика и хорошо их втереть.

"Именно 2-3 мл позволят нам 20-30 секунд меть влажными руки, которые мы втираем (антисептик, - ред.). Именно эти 20-30 секунд приведут к тому, что антисептичное вещество подействует на вирусы и микроанализами, которые находятся на ладонях. И после этого мы будем чувствовать безопасность и сможет протереть глаз, ели он будет это требовать", - рассказал он.

Как ранее сообщал Фокус: