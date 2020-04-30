Банки Украины первый месяц кризиса отработали почти без прибыли, – НБУ

Банки резко увеличили отчисления в резервы под возможные будущие убытки

В январе – марте 2020 года прибыль украинских банков составила 15,97 млрд грн, что на 23,8% больше, чем годом ранее. Такие данные приводятся на сайте Национального банка.

Однако за март прибыль выросла только на 97 млн грн. За этот месяц банки увеличили отчисления в резервы на 3,56 млрд грн до 4,85 млрд грн. Эти резервы банки вынуждены формировать в ожидании будущих убытков.

Доходы банков за первый квартал в годовом измерении выросли на 12,6% – до 65,3 млрд грн.

Расходы банков за первый квартал в годовом измерении выросли на 9,4% – до 49,4 млрд грн.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год. По данным НБУ, тогда главными факторами увеличения прибыли были высокая операционная эффективность банков и низкие отчисления в резервы.

В 2018 году банковский сектор впервые за пять лет получил прибыль – 15 млрд грн. 2017 год банки завершили с убытком 26,5 млрд грн. В 2016 году убытки были 159,4 млрд грн, в 2015 году – 66,6 млрд грн, в 2014 году – 53 млрд грн.

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