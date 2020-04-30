За апрель бензин и дизтопливо на АЗС подешевели на 2,65 грн за литр

В условиях карантина в стране активизировались нелегальные АЗС

С 1 по 30 апреля средняя цена топлива на АЗС уменьшилась в среднем на 2,65 грн/л или примерно на 12%. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95", сообщило отраслевое издание Enkorr.

В результате, на конец месяца средняя по стране цена бензина А-92 составляет 21,16 грн, А-95 – 22,17 грн, ДТ – 21,62 грн.

Сети ОККО, WOG и Glusco снизили цены на все виды топлива на 2 грн. На 3 грн снизили цены на бензин и дизтопливо АЗС группы "Приват".

За месяц топливо подешевело на 0,75–4,5 грн в таких сетях как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", KLO, "Параллель", UPG. Сети "Авантаж 7" и Motto опустили стоимость бензинов на 5 грн и 5,1 грн, ДТ – на 3,5 грн и 4,75 грн соответственно.

Последние три недели основным драйвером снижения розничных цен были сети, работающие преимущественно в эконом-сегменте. За этот период цены у них опустились на 3–3,5 грн.

На ценовую политику этих сетей большое влияние оказывают нелегальные АЗС, работа которых активизировалась в условиях карантина, введенного в стране.

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